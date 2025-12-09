Messi, elegido por segunda vez MVP de la MLS

Washington.- El delantero argentino Lionel Messi, del Inter Miami, fue nombrado jugador más valioso (‘MVP’, en inglés) de la MLS por segundo año consecutivo tras culminar una temporada histórica, según anunció este martes la liga estadounidense.

Messi recibirá la distinción tras haberse proclamado por primera vez campeón de la MLS, aunque el título individual sólo tiene en cuenta sus números durante la temporada regular.

El argentino fue el máximo goleador de la liga (botín de oro) con 29 goles en 28 partidos disputados, además de repartir 19 asistencias.

Messi fue elegido con el 70,43 % de los votos, seguido de lejos por el danés Anders Dreyer (11,15 %), del San Diego, y el francés Denis Bouanga (7,27 %), del Los Angeles FC.

Es el primer futbolista en ser elegido MVP de la MLS temporadas seguidas y toma el testigo de jugadores como el español David Villa (2016, New York City) o el mexicano Carlos Vela (2019, Los Angeles FC).

El colombiano Carlos Valderrama fue, en 1996, el primer MVP de la Liga estadounidense.

Messi, de 38 años y que llegó a la MLS en 2023, renovó este año con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028. EFE