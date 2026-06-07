Messi, el hombre récord, a dos victorias y cuatro goles de dos nuevos hitos mundialistas

Buenos Aires- Veinte años después de su debut en la selección argentina, en los que ha roto incontables registros históricos, Lionel Messi tiene la posibilidad de alcanzar este año dos de los récords que le faltan: convertirse en el jugador que más partidos ha ganado y ser el mayor goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Pese a que aún está recuperándose de una sobrecarga muscular, el capitán argentino sólo tendrá que pisar el campo de juego en alguno de los partidos de la cita de Estados Unidos, México y Canadá para superar a jugadores como Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Gianluigi Buffon, al haber participado en seis Mundiales distintos, cifra que también pueden alcanzar este año el portugués Cristiano Ronaldo y el guardameta mexicano Guillermo Ochoa.

En Catar 2022, cuando llevó a la Albiceleste al tercer título mundialista de su historia (tras los de 1978 y 1986), Messi superó a Matthäus en cantidad de partidos disputados en la historia de la competición, alcanzando los 26, distribuidos además entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y sumando así un nuevo récord a su colección.

El rosarino es también el jugador que más minutos estuvo en campo en Mundiales (2315, 98 más que el italiano Paolo Maldini), y el que más partidos jugó como capitán de su equipo, con 19.

Este año se cumplirán dos décadas desde ese 16 de junio de 2006, cuando el entonces escurridizo juvenil del Barcelona ingresó al césped de Gelsenkirchen durante la goleada de Argentina sobre Serbia y Montenegro en la fase de grupos de aquella copa del mundo. Pocos minutos después, definió con el pie derecho el que sería definitivo 6-0 para marcar el primero de sus trece tantos en mundiales.

Ahora, necesita anotar cuatro goles para superar los 16 del alemán Miroslav Klose, máximo anotador en la historia de la competición.

Messi, que cumplirá 39 años durante el torneo, debe anotar un quinto gol para superar a Marta Vieira da Silva, legendaria futbolista brasileña que acumula 17 tantos en mundiales femeninos.

Puede, además, quitarle otra marca a Klose. El delantero alemán es el jugador que más victorias acumula (17), sólo una más que Messi, que cuenta con 16 victorias, 5 empates y 5 derrotas en su trayectoria mundialista.

Entre las marcas históricas que puede alcanzar este año, el argentino destaca también el récord de participaciones en goles en mundiales, con 21 contribuciones -los citados trece goles y ocho asistencias-, una menos que las 22 del brasileño Pelé.

Además, es el único jugador que recibió el Balón de Oro en dos oportunidades (2014 y 2022) y el máximo ganador del premio al jugador del partido (11 veces).

Los récords de Messi en los Mundiales

Jugador que ha disputado más Mundiales (5, empatado con el italiano Gianluigi Buffon, el alemán Lothar Matthaeus, el portugués Cristiano Ronaldo y los mexicanos Antonio Carbajal, Rafa Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa)

Jugador con más partidos mundialistas (26)

Jugador con más minutos en Mundiales (2315)

Jugador más veces capitán en un Mundial (19)

Jugador con más goles+asistencias en Copa del Mundo (13+8)

Único jugador con dos Balones de Oro mundialistas (2014 y 2022)

Más veces Mejor Jugador de un partido mundialista (11)

Único jugador que ha marcado en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final de una misma edición del Mundial (Catar 2022)

Único jugador que ha marcado como sub-20, veinteañero y treintañero en Mundiales

Mayor intervalo de tiempo entre su primer gol en un Mundial y el último (16 años, 6 meses y 2 días)

Jugador que en más ocasiones marcó el primer gol en un partido mundialista (8)

Capitán que más goles marcó en una final (2). EFE/r