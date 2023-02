Messi dice que le «hubiese gustado» recibir la copa de manos de Maradona

Buenos Aires.– El delantero del Paris Saint Germain Lionel Messi afirmó que le «hubiese gustado» recibir la copa del mundo, conquistada por la Albiceleste el 18 de diciembre de 2022, de manos de Diego Armando Maradona.

«Me hubiese gustado que me entregue la copa. Si hubiese estado, me la hubiese entregado él. Pero si no que todo esto, que vea Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba la selección… Hubiese sido muy linda esa foto con Diego también», declaró el capitán de la selección argentina en una entrevista con una cadena de radio difundida este lunes.

En una entrevista concedida al locutor de radio Andy Kusnetzoff, de la emisora Urbana FM, desde su casa en París, Messi dijo que Maradona, campeón del mundo en 1986 y fallecido en 2020, «desde arriba estaba empujando» para que la Albiceleste ganara el título en Catar . EFE