Messi celebra su cumpleaños 39 en pleno Mundial y se muestra enfocado en el gimnasio

Buenos Aires – Lionel Messi, capitán y figura de la selección argentina, celebró este miércoles su cumpleaños número 39 junto a sus compañeros de equipo en el marco del Mundial 2026 y publicó luego un vídeo en el que se lo ve entrenando en el gimnasio.

El futbolista publicó en su perfil de Instagram una imagen en la que se le ve abrazado a sus compañeros junto a una tarta decorada con los colores celeste y blanco y dos velas que formaban el número 39.

«Anoche arrancamos con una linda sorpresa. Gracias!!», expresó Messi junto a la imagen, en la que aparecen los jugadores Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi, además de Mario De Stéfano, utilero de la Albiceleste.

El delantero del Inter Miami publicó además un vídeo en el que se lo ve enfocado y realizando distintos ejercicios físicos en el gimnasio de la concentración argentina en la ciudad de Kansas, en la antesala del duelo del próximo sábado ante Jordania por la tercera jornada del Grupo J.

Messi marcó un triplete en el 3-0 del debut ante Argelia y luego dos más en el triunfo por 2-0 ante Austria, lo que lo posiciona como máximo goleador de la competición con cinco anotaciones.

Estos cinco tantos le permitieron además convertirse en el máximo goleador histórico de las copas del mundo, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.

Tras asegurarse Argentina la clasificación a dieciseisavos de final y el primer puesto de su grupo, el entrenador Lionel Scaloni podría dar descanso a algunas de sus principales figuras -incluido Messi- para el duelo ante Jordania pensando en la recuperación para la recta final del Mundial. JS