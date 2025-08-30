Messi, a por su tercer título con el Inter Miami

Chicago (EE.UU.).– Leo Messi liderará este domingo al Inter Miami en la final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders, en una cita fijada en el estadio Lumen Field de Seattle que puede entregar al argentino el tercer título de su carrera con el equipo estadounidense.

«Ambos llegaron a la final por méritos propios. Tuvieron un camino perfecto. Ambos son protagonistas siempre, en el Este y en el Oeste, con planteles muy bien dirigidos. Para el Inter Miami será el primer partido de visitante, y va a ser en pasto sintético», dijo a EFE Víctor Guevara, vicepresidente de competencia de Leagues Cup.

«Será una gran final, llena de emociones, con un Messi que regresó en gran forma y será un evento espectacular para todos los aficionados», añadió.

Messi ya conquistó la Leagues Cup de 2023, a los pocos meses de llegar a la MLS, y el curso pasado ganó el Supporters’ Shield al mejor equipo de la temporada regular de la liga estadounidense.

El argentino llevó de la mano al Inter Miami hacia la final con un doblete decisivo para remontar al Orlando City en las semifinales del pasado miércoles.

En el derbi de Florida, el Orlando estuvo arriba 1-0 en el marcador hasta el minuto 77, pero dos goles de penalti de Messi, el último de los cuales en el añadido, entregaron a los hombres de Javier Mascherano el billete para la final.

Messi reaparición por todo lo alto tras unas semanas complicadas, en las que se había perdido el duelo de cuartos de final de la Leagues Cup contra Tigres y el de la MLS contra el DC United por una lesión muscular sufrida el 2 de agosto contra el Necaxa mexicano.

Sin Messi, fue el uruguayo Luis Suárez en dar la cara para el Inter Miami, con un doblete clave para decidir el duelo contra Tigres.

En esta temporada, Messi anotó 19 goles en la MLS, cinco en la Liga de Campeones de CONCACAF, uno en el Mundial de Clubes FIFA, y lleva dos en la Leagues Cup.

En frente, el Inter Miami tendrá a unos Sounders que tumbaron a Los Ángeles Galaxy en las semifinales con protagonismo argentino de Pedro De La Vega, quien metió un gol en la victoria por 2-0. De La Vega lleva ya tres goles en este torneo.

Los Sounders llegan a la cita con el Inter Miami en forma, tras una Leagues Cup en la que ganaron cuatro de los cinco partidos disputados, con trece goles a favor y solo dos en contra.

En su camino hacia la final, dejaron fuera al Puebla mexicano en los cuartos de final, al certificar el decepcionante rendimiento de la Liga MX en esta edición.

La final se jugará en Lumen Field, con capacidad para 68.000 espectadores y con comienzo a las 17.00 hora del Oeste de Estados Unidos. Antes, se disputará la final por el tercer y cuarto puesto, entre Galaxy y Orlando.

.

Alineaciones probables:

Sounders: Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez, Ragen, Baker Whiting; Cristian Roldán, Rothrock, Vargas; De La Vega, Musovsky y Jesús Ferreira.

Inter Miami: Ustari; Fray, Luján, Falcón, Jordi Alba; De Paul, Bright, Busquets, Segovia; Messi y Suárez.

Árbitro: Por confirmar.

Estadio: Lumen Field (Seattle).

Hora: 17.00 hora del Oeste de Estados Unidos. EFE