Messenger se vuelve útil, el nuevo rol de Alexa y otros clics tecnológicos en América

Bogotá.- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

La IA factura y factura bien

Tanto Meta como Microsoft han publicado esta semana sus resultados trimestrales y anuales, confirmando que la inteligencia artificial no solo revoluciona industrias, sino también balances financieros.

Meta reportó 18.337 millones de dólares en ganancias solo en el segundo trimestre de 2025, un 36 % más que el año pasado, impulsada por el crecimiento de la publicidad digital y una fuerte apuesta por la inteligencia artificial.

Su estrategia incluye desde gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley Meta hasta centros de datos multimillonarios y el nuevo Laboratorio de Superinteligencia, liderado por un exinvestigador de OpenAI.

Microsoft, por su parte, cerró su año fiscal con 101.832 millones de dólares de beneficios netos, gracias en gran parte al crecimiento de Azure, su plataforma en la nube que ya factura más de 75.000 millones anuales.

Alexa, “léeme el Times”

Amazon y The New York Times firmaron un acuerdo millonario para que el gigante tecnológico pueda usar contenido del periódico, NYT Cooking, y The Athletic en el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial (IA), incluida Alexa.

La licencia costará al menos veinte millones de dólares al año, en lo que es el primer acuerdo del periódico neoyorquino centrado en IA generativa.

Como resultado de esta alianza, artículos resumidos, extractos de noticias y contenido de The New York Times aparecerán directamente en las plataformas de Amazon.

El giro del periódico en esta materia es notable, porque hace apenas un año demandó a OpenAI y Microsoft por usar su contenido sin autorización y ahora entra al juego con condiciones claras y una gran billetera de por medio.

Cuando los mensajes sí son útiles

Meta estrenó los ‘utility messages’ para su app de mensajería Messenger, el canal que millones de personas usan a diario para chatear, recibir atención al cliente o interactuar con negocios directamente desde Facebook.

Se trata de mensajes automáticos que no son ‘spam’, sino recordatorios relevantes, actualizaciones de cuenta o confirmaciones poscompra.

Según el blog oficial de Meta, los ‘utility messages’ operan con plantillas aprobadas, neutrales, personalizables y, sobre todo, enviadas solo con el consentimiento del usuario.

Con esta función, Meta busca que quienes desarrollan o gestionan servicios en Messenger puedan ofrecer una experiencia más útil y oportuna, a través de comunicaciones automatizadas que prioricen la pertinencia sin saturar al usuario.

Google reparte “píldoras rojas” de IA en Latinoamérica

Google reforzará este año su estrategia de formación digital en América Latina con la entrega de 120.000 becas enfocadas en habilidades tecnológicas e inteligencia artificial.

Las ayudas, distribuidas en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, permitirán el acceso gratuito a certificaciones profesionales y a dos cursos introductorios sobre IA, uno de ellos centrado en los fundamentos del ‘prompting’ para interactuar con modelos generativos.

La iniciativa se ejecuta a través del programa Crece con Google, en alianza con organizaciones locales como la Fundación Compromiso (Argentina), Talento Digital (Chile), Women in Tech (Perú), Colnodo (Colombia) y el Ministerio de Educación de México.

De acuerdo con Adriana Noreña, vicepresidente de Google Hispanoamérica, la compañía busca reducir brechas digitales y preparar a más personas para el mercado laboral.

Kindle se pinta de colores

Amazon presentó los nuevos Kindle Colorsoft y Kindle Colorsoft Kids, una apuesta por llevar el color a sus dispositivos de lectura.

Con pantallas a color de alto contraste, más almacenamiento y opciones como carga inalámbrica o luz frontal autoajustable, estos modelos amplían la familia Kindle sin perder lo esencial: semanas de batería, pantalla sin reflejos y acceso a miles de libros.

El modelo básico incluye 16 GB y cuesta 249,99 dólares, mientras que la edición Signature, disponible por 279,99 dólares, sube a 32 GB y tiene luz autoajustable y carga inalámbrica. La versión para niños trae funda y contenido infantil por 269,99 dólares.

Autodeportación 2.0

El Gobierno de EE.UU. ha lanzado una campaña en televisión e internet que invita a migrantes indocumentados a que se autodeporten usando CBP Home, una aplicación que permite “salir por las buenas” antes de ser detenido.

El mensaje es claro: si se van voluntariamente, pueden acceder a beneficios como tiquete gratuito, condonación de multas y hasta un bono de mil dólares. En uno de los anuncios, la secretaria de Seguridad Nacional aparece en una pista de aterrizaje diciendo: “Esta fila es tu futuro”.

La campaña se difunde en varios idiomas, incluso fuera de EE.UU. Una estrategia más digital, menos discreta y bastante política.

Lo digital entra en la canasta básica mexicana

Cada mes, los hogares mexicanos destinan en promedio 7.714 pesos (unos 416 dólares) a tecnología, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Y no se trata solo de celulares o computadoras: en ese paquete entran internet, plataformas de ‘streaming’, apps, relojes inteligentes y hasta televisores de última generación.

Según los datos oficiales, en México la tecnología ya no es un lujo, sino parte de lo cotidiano: para entretenerse, estudiar, trabajar, cuidar la salud o pagar cuentas. Y aunque los precios suben, la demanda también.

Unos cambian de celulat cada dos años y otros apenas se conectan. ¿Sorprendente? Tal vez, pero más que sorpresa es realidad: en México, la vida digital ya forma parte de la canasta básica. EFE