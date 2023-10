Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes: «Tengo adicción por la actuación»

Oviedo (España).– La actriz estadounidense Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, confesó hoy en Oviedo (norte de España) sentir «adicción» por la actuación, una «manera maravillosa de vivir», aunque reconoció que nunca ha perdido de vista quién es por los personajes que ha encarnado.

La intérprete más nominada a los Óscar y a los Globos de Oro de la historia llegó ayer a la capital asturiana, donde el viernes recibirá el galardón de manos de la princesa Leonor, y este miércoles protagonizó un acto con alrededor de quinientos profesores y alumnos mayores de 16 años de diversas formaciones.

En el encuentro, conducido por el guionista y director asturiano Sergio Sánchez, respondió a numerosas preguntas formuladas por los jóvenes, ante quienes explicó que elige interpretar a aquellos personajes que son «auténticos» y están sumidos en la «contradicción», porque «así son los seres humanos».

«Me gusta la complicación en los personajes. Me atraen esas mujeres que no están de acuerdo, que son inconformistas, complicadas, espinosas…Que al final sorprenden, porque esperas una cosa y al final hacen otra», destacó la versátil actriz.

Perderse en cada papel

Streep, de 74 años, aseguró que desde los tres sabía que quería «trabajar en el teatro y en la industria del espectáculo» y subrayó que la «emoción» de actuar es poder perderse en cada papel e «inmiscuirse» en cada historia, algo que no le proporciona la parte tecnológica de la cinematografía, que le «aburre muchísimo».

Así, antes de aceptar su participación en algún trabajo siempre se pregunta si puede «ayudar al mundo» o, por el contrario, está «inyectando veneno a la cultura».

«No intento dar ninguna lección o enseñar nada. Lo que espero es estar haciendo algo verdadero y que la gente encuentre algo con lo que se pueda identificar», matizó Streep, quien con más de sesenta películas en su haber prefiere dejar a sus personajes en el plató y no llevárselos a casa, puesto que en la vida real están «las verdaderas razones para vivir».

La «gran dama» de Hollywood también compartió que sabe cuándo tiene que interpretar un papel porque, al leer el guion, le palpita el corazón «rápidamente».

«Hay muchísimos guiones realmente malos. Cuando digo guiones malos, digo que la gente escribe demasiado rápido y no piensa en profundidad», opinó.

La lucha por la igualdad de las mujeres

Streep comentó también que cuando era adolescente, el «mundo tenía una expectativa completamente distinta para las mujeres», «casi ninguna» se dedicaba al ámbito de los negocios y había «poquísimas doctoras», puesto que las mujeres solo eran «enfermeras, profesoras o madres».

En este sentido, confesó que su madre le dijo en una ocasión que no dejase que «nada le frenase» y que era «capaz» de conseguir todo lo que se propusiera. «Yo me lo creí y eso me dio mucha confianza».

Reconocida por su papel activista, consideró que ha trabajado «mucho» por la igualdad de las mujeres y dijo estar «muy preocupada» por las cuestiones medioambientales.

La actriz, que acaba de rodar la última temporada de «Solo asesinatos en el edificio», no quiso desvelar cuál será el próximo proyecto que tiene en mente porque está «en huelga» por los paros de los actores de Hollywood.

Un premio para todos los actores

Streep dijo sentirse «muy honrada» por compartir esta edición de los Premios Princesa de Asturias con «héroes», profesionales que dedican sus vidas a trabajar por las enfermedades desatendidas o científicos cuyos descubrimientos contribuyen al progreso de la sociedad.

«Cuando veo a las personas que han ganado el premio, me apetece hacer las maletas e irme a casa», comentó entre risas antes de señalar que ella solo es la «proa del barco» y representa en Oviedo a todos los actores y actrices.

En el encuentro, los estudiantes presentaron a Streep algunos trabajos que hicieron sobre sus películas, con cambios en algunas escenas, algo que catalogó como «un maravilloso ejercicio de imaginación». EFE/ir