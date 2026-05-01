Merly Eguigure: recortes de presupuesto a sectores vulnerables violan DDHH y agravan desigualdad laboral femenina

Tegucigalpa – La coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, Merly Eguigure, advirtió que cualquier reducción presupuestaria dirigida a sectores vulnerables constituye una violación a los derechos humanos, al tiempo que exigió mayor protección estatal para poblaciones históricamente excluidas.

– Este Primero de Mayo nos moviliza un alto en la violencia contra las mujeres, respeto y oportunidades laborales, anoto la activista.

“Cualquier gobierno que recorte el presupuesto de sectores vulnerables violenta los derechos humanos, porque el sector discapacidad, las mujeres y los adultos mayores entre otros deben tener la protección del Estado, ya que históricamente han sido violentados sus derechos”, expresó Eguigure.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la marcha del Día del Trabajador, donde organizaciones de mujeres salieron a las calles para visibilizar múltiples demandas sociales y laborales. Entre ellas, destacó el alto a la violencia contra las mujeres, una problemática que debe ser asumida como una prioridad nacional, afirmó.

Asimismo, subrayó la lucha por el principio de “igual salario por igual trabajo” y respaldó las exigencias de las trabajadoras de la industria maquiladora, quienes reclaman la aprobación de una ley de salud en el trabajo que garantice condiciones dignas y seguras.

“Nos moviliza también la demanda de las compañeras de las maquilas, sectores que han estado desprotegidos y que el Estado no ha escuchado”, señaló.

Eguigure enfatizó que las mujeres continúan siendo uno de los grupos más afectados en el ámbito laboral, tanto por la escasez de empleo como por la persistente brecha salarial frente a los hombres, incluso cuando desempeñan iguales funciones.

Datos citados por diversos informes, incluidos los del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), reflejan que las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral y perciben ingresos más bajos en comparación con sus pares masculinos, lo que profundiza las desigualdades económicas en el país y el mundo. LB