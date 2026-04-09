Mercedes Saravia increpa a autoridades de Salud en demanda por “chambas”

Tegucigalpa – La dirigente de base del Partido Nacional, Mercedes Saravia increpó a las autoridades de Salud en demanda por “chambas” para sus correligionarios.

Con su inseparable escoba, Saravia aparece gritando en una de las oficinas de la Secretaría de Salud. En el video increpa al viceministro Eduardo Midence y le asegura que “la base está comiendo mierda”.

En sus despavoridos gritos, expresó: “Hemos dicho Libre nunca más, las oportunidades son para la estructura y este gobierno es cachureco. Por favor, respétenlos. Ustedes creen que las guías de familia queremos ir a barrer las calles ganando 8 mil 300 lempiras y 5 mil 300 para un auxiliar, no ombe, queremos venir a barrer las oficinas, pero que nos den catorceavo, aguinaldo, todos nuestros derechos”.

Denunció que muchos actuales diputados nacionalistas envían listados para que se nombren personas de otros partidos.

“Estoy encachimbada porque nosotros trabajamos, siempre fue primero nuestro partido, pero como Salud nos va a dar una inyección, entonces vengo a ver si me puedo desestresar acá”, vociferó.

La dirigente Saravia ha hecho visitas a varias oficinas del gobierno reclamando plazas de trabajo para la base nacionalista. Algo parecido ocurrió en el gobierno de Libre con Melvin Ceballos, quien aparecía constantemente tomándose instituciones por similares motivos. JS