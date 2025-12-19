Mensajes contradictorios del gobierno muestran que no hay interés en solucionar problemas: Saúl Bueso

Tegucigalpa – “Mensajes contradictorios muestran que nadie está verdaderamente interesado en solucionar el problema político del país”, dijo hoy el abogado y analista político Saúl Bueso.

Mientras la presidenta Xiomara Castro ha reiterado que entregará el poder el próximo 27 de enero, otros actores del Estado, como el presidente del Congreso, han hecho declaraciones que generan confusión, reflexionó.

Alertó que el legislativo podría intervenir en el proceso electoral y realizar un conteo “voto por voto”.

En las últimas horas el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que, ante una eventual falta de declaratoria oficial de elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), será la Comisión Permanente del Poder Legislativo la que convoque al pleno del Congreso para realizar el escrutinio voto por voto y proceder con la declaratoria correspondiente.

“Históricamente en Honduras se habla de fraudes, pero a nadie se le ha llevado a juicio por esos delitos. Es fundamental que los miembros de las juntas electorales respondan ante la justicia y expliquen de quién reciben directrices”, señaló sobre el escrutinio especial que se desarrolla en este momento.

“Ya es hora de actuar frente a los falsos patriotas que buscan intereses personales y no los de la nación. Honduras necesita que las autoridades judiciales y políticas cumplan con su deber”, concluyó. (RO)