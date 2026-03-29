Mensaje de Semana Santa invita a todos a tener una vida coherente, dice obispo Garachana

San Pedro Sula – El obispo emérito de San Pedro Sula, Ángel Garachana, reflexionó este domingo que los hondureños deben tener una vida cristiana coherente después de Semana Santa.

“El mensaje de la Semana Santa invita a todos a tener una vida humana-cristiana coherente tanto en el aspecto personal y social”, dijo Garachana.

Comentó que esta fecha recuerda la importancia de mandar un mensaje de paz a los corazones de las familias, pueblos y las relaciones interpersonales.

Invitó a los cristianos en esta celebración del Domingo de Ramos a vivir en fe y aprender de las enseñanzas de Jesús que ingresó triunfante a la ciudad de Jerusalén sin tener que ser un héroe de guerra.

Por otro lado, exhortó a las autoridades que mantengan un nivel de responsabilidad ética-personal para dar el ejemplo de comportamiento moral a los ciudadanos.

Sostuvo que toda autoridad del gobierno debe buscar justicia, solidaridad, búsqueda del bienestar común, honestidad, verdad y huir de la máxima tentación de la corrupción, buscar sus propios intereses y olvidarse del pueblo.

Señaló que en ocasiones las autoridades de los pueblos emiten leyes, pero son normativas orientadas a beneficiar a un grupo reducido.

Garachana recordó que en Honduras, varios ciudadanos luchan contra leyes que protegen a los corruptos

“Una ley que protege a los corruptos es injusta, debe haber leyes justas que busquen el bienestar común de los ciudadanos y no que defiende situaciones de injusticia, corrupción, la mentira e intereses privados”, sentenció. AG