Menores hondureños siguen siendo deportados en su mayoría de EEUU

Tegucigalpa – Un total de 291 personas han sido atendidas por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), retornadas al país, de las cuales 190 son menores de edad y 101 núcleos familiares.

Según datos de la Senaf del 1 de enero al 28 de febrero, 190 menores han sido retornados al país, de los cuales mil 109 son niños y 81 son niñas.

De los 190 menores retornados, 49 son menores de cinco años, 56 entre edades de 6 a 11 años y 85 menores de 12 a 17 años.

Los menores acompañados sumaron 138 y los no acompañados 52.

El total de núcleo familiar atendido es de 101.

Retornados desde EEUU

El mayor grupo de menores fue retornado desde Estados Unidos con un total de 231, seguido de México con 54, y Guatemala 6.

En avión retornaron 252 personas y por la vía terrestre 39. IR