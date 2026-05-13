Menor tiempo para pagar energía impactará a familias de bajos ingresos, alerta economista

Tegucigalpa- La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, cuestionó la medida que reduce a 15 días el plazo para pagar el servicio de energía eléctrica, al considerar que afectará principalmente a los hogares de menores ingresos.

La economista sostuvo que muchas familias tendrían que recurrir a préstamos o financiamientos para evitar la suspensión del servicio, lo que implicaría mayores gastos por intereses y costos de reconexión.

También resaltó que trabajadores asalariados, jubilados, personas que reciben remesas y pequeños emprendedores dependen de ingresos mensuales para cubrir sus obligaciones tributarias.

“Los únicos que realmente no van a resultar afectados son los que consumen menos de 100 kilovatios porque ellos están exentos del pago de este servicio al recibir un subsidio”, explicó.

Por estos motivos, advirtió que la medida podría provocar un aumento en la mora del servicio, ya que muchas personas no tendrán capacidad inmediata para cancelar el recibo dentro del nuevo plazo establecido.

“No es con adelantar 15 días el pago que se va a resolver esta situación. Aquí lo que se requieren son medidas más agresivas que realmente ayuden a resolver esa situación financiera”, puntualizó. AD