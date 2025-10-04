Menor muere y dos resultan heridas en accidente vial en Omoa

Tegucigalpa – En las últimas horas, un menor falleció y dos resultaron heridos en un accidente de tránsito en la carretera CA-13 en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

El menor fue identificado como Héctor Jafet (11).

El hecho vial se produjo alrededor de las 10:00 de la noche del viernes a la altura de la aldea Carcil.

Se informó cuando un vehículo pesado impactó contra un camión pequeño en el tramo entre Río Chiquito y Santa Isabel, antes de llegar a Cuyamel.

Entre las personas heridas se encuentra el padre del menor fallecido y otro acompañante del pequeño camión.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG