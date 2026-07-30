Menor muere en accidente vial en Reitoca, Francisco Morazán

Tegucigalpa – Un menor de nombre Josué Uriel Vásquez Alonso murió hoy luego que un vehículo tipo camioneta pickup se saliera de la vía y terminara en una hondonada.

El incidente se produjo en Reitoca, Francisco Morazán, la tarde de este miércoles.

Se conoció que varias personas que se transportaban en el vehículo resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Equipos de emergencia y autoridades se desplazaron al lugar para atender la situación.

Se investigan las causas que provocaron el fatal accidente, indicaron autoridades policiales a la prensa local.

Los accidentes viales son la décima causa de mortalidad a nivel mundial según el último reporte (2023) de la Organización Mundial de la Salud y en Honduras son la segunda causa de muertes.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios. (RO)