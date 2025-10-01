Menor de un año es herido con arma blanca en Talanga

Tegucigalpa- Un menor fue trasladado al Materno Infantil del Hospital Escuela tras recibir una herida de arma blanca tipo cuchillo, en un hecho que ocurrió en la colonia Carías y Rodríguez de Talanga, Francisco Morazán.

Según información preliminar proporcionada por las autoridades, el menor sufrió una lesión en el tórax.

El Cuerpo de Bomberos trasladó de inmediato al pequeño a un centro asistencial, acompañado por su madre, quien ha sido señalada como presunta responsable del hecho.

Las autoridades competentes se encuentran investigando las circunstancias del incidente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. IR