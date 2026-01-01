Menor de 9 años de Comayagua pierde dos dedos tras explotarle mortero en su mano

Tegucigalpa – El Hospital Escuela reportó este jueves el ingresó de un menor de 9 años por quemadura tras manipular pólvora, procedente del municipio de La Trinidad en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

El vocero del Hospital Escuela, Miguel Osorio, comentó ingresó al centro asistencial a las 6:00 de la mañana con mutilaciones en la mano izquierda.

“El niño procede de la zona central del país con mutilación en la mano izquierda, probablemente la pérdida de dos de sus dedos, esto se conocerá en la mañana”, dijo Osorio.

Señaló que el menor se lastimó después del lanzamiento de fuegos artificiales a la medianoche, quedó un residuo de los morteros que no se quemaron en la calle, el niño lo tomó y le explotó en la mano.

Los familiares del menor lo trasladaron al Hospital Santa Teresita de la ciudad de Comayagua, y luego a la capital hondureña. AG