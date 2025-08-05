Menor de 4 años muere tras ataque de perro en San Ignacio, FM

Tegucigalpa– Una menor que fue atacada por un perro murió en las últimas horas en el Hospital Escuela, el suceso se registró en el sector de El Pedernal, San Ignacio, Francisco Morazán.

Según se informó la menor de cuatro años presenta en su cuerpo mordeduras provocadas por un canino por lo que fue trasladada al Materno Infantil donde esta mañana falleció.

La fallecida fue identificada como Marbella Aguilar Arteaga de 4 años.

El cuerpo de la menor fue traslado a la morgue capitalina donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Los familiares de la menor se encuentran en la morgue para retirar su cuerpo y trasladarlos a El Pedernal.

El Ministerio Público investiga el hecho y verificar si el perro pertenece a la familia o es algún canino de la calle y poder deducir responsabilidades. IR