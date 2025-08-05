spot_img
Caliente

Menor de 4 años muere tras ataque de perro en San Ignacio, FM

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Una menor que fue atacada por un perro murió en las últimas horas en el Hospital Escuela, el suceso se registró en el sector de El Pedernal, San Ignacio, Francisco Morazán.

Según se informó la menor de cuatro años presenta en su cuerpo mordeduras provocadas por un canino por lo que fue trasladada al Materno Infantil donde esta mañana falleció.

La fallecida fue identificada como Marbella Aguilar Arteaga de 4 años.

El cuerpo de la menor fue traslado a la morgue capitalina donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Los familiares de la menor se encuentran en la morgue para retirar su cuerpo y trasladarlos a El Pedernal.

El Ministerio Público investiga el hecho y verificar si el perro pertenece a la familia o es algún canino de la calle y poder deducir responsabilidades. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024