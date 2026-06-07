Menor de 16 años es asesinado a balazos en La Paz

La Paz – Un menor de 16 años fue asesinado a balazos en el departamento de La Paz cuando presuntamente se disponía a realizar un mandado, según información preliminar.

La víctima fue identificada como Ángel Isaac Díaz Cerrato, cuyos restos mortales ingresaron durante la noche a la morgue de Tegucigalpa para los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con los reportes iniciales, el adolescente recibió al menos siete impactos de bala, falleciendo en el lugar del ataque.

Las autoridades investigan las circunstancias del crimen, así como el móvil del hecho y la identidad de los responsables, quienes hasta el momento no han sido capturados. AD