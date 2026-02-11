Menor asiática será retornada a su país y se investiga posible trata de persona

Tegucigalpa – La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), junto a las autoridades policiales investigan un caso de trata de personas que involucra a una adolescente de nacionalidad vietnamita.

– La menor tiene 16 años y se encontraba en Roatán, en Islas de la Bahía junto a otras cuatro personas.

La menor fue trasladada desde una estación de ferry hacia la Oficina Regional de Atlántida tras detectarse que portaba un pasaporte falso, informó Mayeli Flores, directora regional de la SENAF.

Agregó que se sospecha que la adolescente podría ser víctima de trata, ya que viajaba acompañada de cuatro personas más de la misma nacionalidad, quienes también llevaban documentación falsa.

Las autoridades continúan verificando la situación de todos los implicados.

Mientras se desarrolla la investigación, se ha brindado a la menor la medida de protección correspondiente y se iniciará el proceso de repatriación para que pueda regresar a su país de origen, garantizando su seguridad y el respeto de sus derechos, apuntó. IR