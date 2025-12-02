Mendy vuelve a sufrir una lesión muscular y se despide de 2025

Madrid – Ferland Mendy, defensa francés del Real Madrid, es baja para la visita a San Mamés del miércoles tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, y se despide de 2025 por un una nueva lesión que le mantendrá tres semanas fuera de los terrenos de juego, según confirmó el club blanco.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pendiente de evolución», informó.

Mendy ha vivido un calvario en 2025. Ha disputado 15 partidos, 14 la pasada temporada hasta que cayó lesionado en la final de la Copa del Rey, el 26 de abril, y uno en la actual campaña después de siete meses sin jugar.

Titular en la visita del Real Madrid a Olympiakos el pasado miércoles, con una buena participación en el lateral izquierdo en la primera oportunidad con Xabi Alonso como técnico, Mendy completó todo el partido.

Cuatro días después se quedó sin minutos en Montilivi y tras sentir unas molestias musculares, los médicos del Real Madrid sometieron a Mendy a una resonancia magnética que confirmó una nueva lesión muscular.

Sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y según apuntan a EFE fuentes del club, no se espera un tiempo de recuperación menor a tres semanas y con los precedentes, la fecha para una posible reaparición no sería antes del 4 de enero, en el primer partido del 2026 que el Real Madrid disputa ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu.

La última lesión de Mendy, de mayor gravedad, fue en la misma pierna. En la final de la Copa del Rey ante el Barcelona en Sevilla, sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior de la pierna derecha que le hizo pasar por quirófano. En abril decía adiós a la temporada y no se recuperaba para el Mundial de Clubes ni para la corta pretemporada. Logró reaparecer el 26 de noviembre, en el encuentro 18 de la campaña madridista.

El nuevo percance de Mendy no afecta a los planes de Xabi Alonso. La directiva madridista reforzó la demarcación de lateral izquierdo con el fichaje de Álvaro Carreras, que compite con Fran García, dos jugadores que se han librado hasta el momento de la plaga de lesiones defensivas que ha sufrido el Real Madrid. JS