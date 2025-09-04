Melania Trump dice sobre las IA que «los robots ya están aquí» y pidió «responsabilidad»

Washington – La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, advirtió este jueves sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) e instó a gestionar su crecimiento «con responsabilidad» en los colegios del país.

«Los robots están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción», indicó la primera dama estadounidense durante una reunión de trabajo sobre Educación en IA.

Trump agregó que en esta etapa primitiva «es nuestro deber tratar a la IA como trataríamos a nuestros propios hijos: empoderándola, pero con una guía atenta».

La primera dama instó así a los líderes de sectores públicos y privados a priorizar la infraestructura, la energía, la seguridad nacional y el talento a medida que la tecnología se expande.

Las declaraciones de Trump se enmarcan en su compromiso por liderar proyectos relacionados con la IA. El pasado 26 de agosto presentó en Washington un proyecto con el que busca introducir la inteligencia artificial (IA) entre los alumnos de las escuelas, desde los cuatro hasta los dieciocho años.

En su primera aparición pública tras la toma de posesión del republicano, la primera dama acudió a una mesa redonda del Senado para dar apoyo a una ley contra la pornografía ‘deepfake’ generada con IA.

La iniciativa ‘TAKE IT DOWN Act’, como se bautizó por sus siglas en inglés, fue finalmente firmada por el presidente en mayo tras ser aprobada por el Congreso.

Además, utilizó la IA para lanzar un audiolibro de sus memorias que está narrado con su voz generada por inteligencia artificial.

Durante el primer mandato de los Trump en la Casa Blanca (2017-2021), Melania Trump llevó a cabo la campaña ‘Be Best’, con la que trabajó por el bienestar de los jóvenes y la lucha contra el ciberacoso. EFE

