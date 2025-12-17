Mel Zelaya y su familia podrían buscar el exilio para librarse de una potencial extradición: Andrés Pavón

Tegucigalpa – El expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009) y su familia podrían estar buscando salir del país bajo la figura del exilio y no del refugio, para evitar una potencial extradición, así lo hizo saber el exembajador de Honduras en Cuba y defensor humanitario, Andrés Pavón.

Pavón mencionó que esa es una posibilidad en el contexto de los acontecimientos, y que no debe de descartarse ya que al incitar tantos actos violentos que ponen en entredicho la estabilidad democrática de Honduras y el adecuado término del proceso electoral del 30 de noviembre, es una coyuntura que se aproxima a lo cierto.

El exdiplomático dijo que se presentó a los lugares donde se llevaron a cabo la toma y revueltas que han ocurrido en las últimas horas en las afueras del centro de logístico electoral, lugar donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene establecido hacer los conteos en una fase que por ley corresponde.

Manifestó que en el lugar de la protesta pudo conocerse de personas que portaban recipientes de gasolina y posiblemente dispositivos explosivos lo que obligó a la autoridad a actuar.

Respecto a la destitución de algunos oficiales que participaron en esas acciones de disuasión y que fue ordenada por la presidenta Xiomara Castro, externó lo que intenta el poder es dar un “golpe moral”.

Igualmente, dijo que cada día las manifestaciones convocadas por Manuel Zelaya llegan menos seguidores debido a que él es el único que conoce el resal propósito de sus acciones. Las declaraciones de Pavón fueron brindadas la noche de este martes en el plato del foro de debate “Día Político”. AG