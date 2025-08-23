Mel Zelaya todavía cree que tiene el apoyo que tuvo en 2009: alcalde Soriano

Tegucigalpa – El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, señaló que el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009) cree que todavía tiene el voto de las personas que lo apoyó tras su salida de la presidencia del país en 2009.

“Mel todavía cree que tiene el apoyo de la gente de 2009, hay mucha gente que estuvo con ellos que ya no les creen y ya no les siguen”, dijo a periodistas.

Soriano participó en las últimas horas en el encuentro que tuvo el Partido Liberal en el municipio de Siguatepeque, zona central de Honduras.

Cuestionó al exmandatario hondureño por no ser tolerante con las tres personas requeridas por el Ministerio Público por planificar un supuesto atentado criminal contra Mel Zelaya.

El edil contó que él ha sufrido amenazas de muerte y hasta insultos de personas, y no anda interponiendo denuncias indicando que es parte de ser figura política.

Asimismo, indicó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ha perdido fuerza y apoyo cuando anunciaron tres días de manifestaciones por el decimosexto aniversario del Golpe de Estado, pero solo pudieron movilizar personas el 28 de junio. AG