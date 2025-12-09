Mel ordena a los colectivos tomarse el Infop

Tegucigalpa – El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel “Mel” Zelaya ordenó esta tarde, a través de las redes sociales, a los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela a movilizarse de inmediato al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

“Nuestra candidata Rixi Moncada y Libre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios”, cita el mensaje posteado por el expresidente (2006-2009).

Zelaya agrega en el mensaje que el candidato a la alcaldía capitalina del oficialismo, “Jorge Aldana ganó las elecciones y está con las actas en mano exigiendo el conteo de, acta por acta y voto por voto”.

Reiteró lo expresado por otros militantes de Libre “el código fuente del TREP fue violado y está en marcha un “golpe electoral””, escribió. El mensaje concluye exigiendo cárcel para los violadores del código fuente del TREP y sus beneficiarios”.

En la actualidad, el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), de la colonia Miraflores, está bajo la vigilancia de la Policía Nacional. VC