Mel Zelaya no tiene influencia en MP ni en poder Judicial, defiende diputado Barrios

Tegucigalpa – El diputado oficialista, Ramón Barrios aseguró que el coordinador de Libertad y Refundación (Libre) y asesor presidencial, Manuel “Mel” Zelaya no ejerce ninguna influencia en el caso de corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula, pues no tiene capacidad de manejar o influir sobre el fiscal general Johel Zelaya y menos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El diputado y profesional del derecho defendió que el líder de su partido, Manuel Zelaya “no tiene la influencia ni la capacidad de manejar la Fiscalía del Ministerio Público y mucho menos un poder del Estado como el poder Judicial”, aseguró.

Alegó además que quien ha ejercido la acción penal pública es quien constitucionalmente ha establecido para eso que es la Fiscalía, “quien ha tomado la decisión jurisdiccional de que las personas vayan a prisión preventiva, es constitucionalmente quien lo puede hacer que es el poder Judicial a través del juez de garantía que está conociendo el asunto”, afirmó.

(Leer) Comisión Permanente nombra como Fiscal General a Johel Zelaya y Adjunto a Mario Morazán

Barrios reiteró que el caso, que arrastra al yerno del alcalde Roberto Contreras, no tiene nada que ver “absolutamente nada con una persecución política” y señaló que lo que debe verse es que hubo un perjuicio para los contribuyentes sampedranos por más de 45 millones de lempiras.

“Hay testimonios, pero parte de los medios de prueba son testimonios que tiene acceso el Ministerio Público en donde se establece que parte del dinero fue a parar a manos privadas, muy cerca del entorno del familiar del señor alcalde”, dijo. VC