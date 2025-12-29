“Mel” Zelaya convoca a militancia de Libre a manifestarse en oficinas del CNE y no en el Infop

Tegucigalpa – El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, convocó a su militancia a manifestarse esta tarde en las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no en el Centro Logístico Electoral (CLE) en el Instituto Nacional de Formación Electoral (Infop).

“Este cambio de última hora responde a información confidencial confirmada: pretenden culpar a la movilización si llegamos al INFOP, para justificar no contar las actas ni los votos de la Alcaldía del Distrito Central”, justificó el también asesor presidencial.

A continuación Proceso Digital reproduce lo escrito por Manuel Zelaya:

Por instrucciones del compañero Alcalde Jorge Aldana, y en consulta con la líder en resistencia frente a la embestida de Presidente de EEUU

Donald TRUMP Rixi Moncada, se comunica a toda la militancia, colectivos de base, estructuras territoriales, juventudes, sectores sociales y población que respalda elecciones limpias y la democracia:

a concentrarnos frente a las Oficinas principales del CNE, San Felipe Tegucigalpa. 4 pm.

Convocatoria inmediata y asistencia obligatoria para estructuras organizadas

No aceptamos trampas.

No aceptamos pretextos.

No aceptamos que se nieguen a abrir las urnas.

Nuestra movilización es pacífica y definitiva, para impedir que las consejeras que desde una embajada operan el fraude desde el TREP y planifican el crimen electoral:

oculten resultados, se nieguen a contar voto por voto, o intenten “peinarse” la Alcaldía de Tegucigalpa a espaldas del pueblo.

La capital la ganó ALDANA y nadie se la roba.

No vamos a abandonar las calles. Unidos Venceremos.