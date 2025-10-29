Mel Zelaya convoca a la coordinación de Libre a una reunión para el viernes

Tegucigalpa – El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, convocó para este viernes 31 de octubre a una reunión de la coordinación de la institución política.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de red social “X”, que la reunión será a las 1:00 de la tarde en la sede de Libre en la ciudad de Tegucigalpa.

Justificó que la convocatoria de reunión es urgente ante la amenaza de destruir las elecciones y socavar la paz que supuestamente es fraguada desde el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) en asociación con militares y políticos corruptos del bipartidismo.

Zelaya Rosales indicó que a un mes de las elecciones generales quedó supuestamente expuesto un plan de fraude electoral.

Este miércoles, el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, divulgó unos audios donde supuestamente se escucha a una consejera del CNE, un jefe de bancada del Congreso Nacional y un militar activo para conspirar en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Zelaya declaró que estos personajes quieren alterar la voluntad de la población hondureña en los resultados de las elecciones. AG