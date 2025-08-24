Mel Zelaya arremete contra edil de SPS por uso de ataúdes con imágenes de Libre y Rixi

Tegucigalpa – El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales condenó este domingo la acción del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, de utilizar imágenes que advocan a la muerte para burlarse de la presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

En las últimas horas trascendió un video donde aparece el edil de SPS realizando una dramatización donde esta encima de unas tumbas llorando irónicamente con las imágenes de Moncada y de Libre.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que esta acción del alcalde Contreras es de una campaña electoral sucia.

“Sólo una mente perversa y corrupta puede recurrir a la maldad, y a una campaña sucia. ¡Venceremos!”, señaló.

Indicó que nadie puede matar la inteligencia y la fuerza de Moncada ni de la población hondureña.