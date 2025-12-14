Mel y Rixi aceptan de nuevo derrota de Libre, culpan a Trump y llaman a las calles

Tegucigalpa – El coordinador general de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, y la candidata Rixi Moncada en asamblea general reunida este sábado en Siguatepeque, Comayagua, volvieron a aceptar la derrota de ese izquierdista instituto político, al tiempo que anunciaron lucharán por mantener en sus puestos a los diputados y alcaldes que resultaron electos, e igualmente el expresidente Zelaya volvió a decir que en el computo electoral y en los registros del oficialista Libre hay un ganador (refriéndose a Salvador Nasralla).

– Rixi le exigió al Fiscal Johel Zelaya actuar de una vez por todas sobre los audios que involucran a la consejera del CNE, Cossette López.

– Le ordenaron a Marlon Ochoa, a quien llamaron su consejero, que no firme la declaratoria de resultados electorales.

– Libre “no otorga legitimidad política ni moral” al Gobierno que surja de las elecciones generales del 30 de noviembre.

En una de las resoluciones, convocaron al pueblo a las calles a partir de este momento, especialmente para apoyar la lucha de Jorge Aldana, que se encuentra en un plantón frente a las bodegas electorales de Infop en la capital hondureña. Libre exige voto por voto, acta por acta.

Durante la distendida asamblea, que contó con la mayoría de dirigentes importantes del Partido Libre, se ratificó la resolución del pasado 7 de diciembre, que ordenó a los funcionarios del gobierno a no colaborar con la transición y a los partidarios ir a las calles.

La candidata Moncada aceptó la derrota sufrida el pasado 30 de noviembre, no sin antes justificar factores que según ella propiciaron el duro revés. Enumeró entre las causas: la injerencia de Donald Trump, las amenazas a los votantes de las maras y pandillas, a la matriz mediática e incluso a las empresas de telefonía Tigo y Claro por mensajes intimidantes a los móviles de los indecisos.

Dijo que perdonaba a quienes no la apoyan y se ufanó que 700 mil votantes que confiaron en ella es un buen caudal político para continuar la lucha del partido que nació en las calles.

A los simpatizantes de Libre que la han criticado afirmando que su mensaje debió ser “más light”, les sugirió que se vayan al Partido Nacional o al Partido Liberal.

Aupó que el proyecto de Libre es buscar mediante las consultas populares llegar a la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente -la máxima aspiración de Mel Zelaya-.

Volvió a arremeter contra el bipartidismo, los grupos de poder y los medios corporativos.

De su lado, Mel Zelaya reiteró que las actas de Libre indican quien es el ganador de las elecciones y que lo dijo en un mensaje de X publicado esta semana, en referencia a Salvador Nasralla.

El coordinador de Libre, Mel Zelaya.

Envió un mensaje al consejero del CNE, Marlon Ochoa, a quien le dijo: “Confiamos en usted Marlon, ni se vaya prestar, debe ir a defender la voluntad del pueblo”.

En sintonía con el mensaje del coordinador de Libre, el consejero Ochoa le respondió vía mensaje de teléfono que se someterá a la decisión de la asamblea aunque lo penalicen los tribunales.

A Luis Redondo, Mel le dijo: “Usted siéntase orgulloso que no sale en esa porquería que están publicando, aunque ya dijimos que los que salen los vamos a defender porque tampoco nos vamos a quedar sin reconocer el trabajo de muchos. Te hicieron la ponga Luis (Redondo), como decimos en Olancho, te seguetearon”.

Mencionó que se envió al vicecanciller Gerardo Torres para que defienda a Honduras en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el próximo lunes en Washington. Agregó que se analiza mandar al consejero Marlon Ochoa, pero mencionó que hay una selfie cuando fue quemada la embajada de EEUU en Tegucigalpa en 2021, “él no participó en eso, esa es mentira”, defendió Mel.

Seguidamente, preguntó a la asamblea si se autorizaba a Marlon Ochoa firmar la declaratoria de resultados, a lo que los presentes gritaron: “Noooooooooooooo”.

Leyó el mensaje enviado por Ochoa: “Candidata, dígale al presidente, ‘nunca presidente, el pueblo no reconoce el fraude aupado por EEUU y el crimen organizado, soy soldado del pueblo. Que me condenen los tribunales de la élite y de la oligarquía, los medios de comunicación, las gargantas asalariadas de los que mantienen el país secuestrado; el Tribunal del pueblo y la historia me absolverá”

Rixi y Mel.

Luego, el coordinador de Libre reflexionó: “¿Qué hará este país con la injerencia de Donald Trump? Antes decíamos fuera JOH, ahora decimos fuera Trump”.

El momento le llegó al presidente del Congreso, Luis Redondo, quien condenó lo que llamó “el golpe electoral gestado con la injerencia del presidente de Estados Unidos que liberó a un narcotraficante. Condenamos el golpe electoral patrocinado por los grupos económicos y de poder de este país, así como del crimen organizado”.

El expresidente Manuel Zelaya le respondió a Redondo: “Valiente Luis porque es el presidente del Congreso, el lunes se enchachan porque va a decir Trump tráiganme a un barboncito que habló en la asamblea de Rixi. Te vas Luis, allá te vamos a ir a visitar con Milton Ávila Benítez”.

Rixi Moncada.

Mientras, la candidata Rixi Moncada anunció que agotarán las acciones legales correspondientes a través de los entes electorales y de la Corte Suprema de Justicia.

“Frente a una elección fraudulenta vamos a ejercer las acciones legales, siempre vamos a agotar la vía jurídica. El proceso de denuncia internacional contra Donald Trump lo hemos estado haciendo en todas las instancias, el lunes lo hará el vicecanciller en la OEA, la presidenta Xiomara Castro lo ha hecho en sus discursos. Yo entiendo que todos exigimos volver al sitio donde nacimos, que nos pertenece, pero sin renunciar a otras instancias”, discursó Moncada.

Señaló que Trump próximamente va a elecciones y seguramente las perderá por ser tirano y tener doble discurso en el tema del narcotráfico, aseveró Rixi Moncada.

La candidata de Libre exigió al Fiscal Johel Zelaya que ejerza las acciones penales en el tema de los audios que señalan a la consejera Cossette López en una presunta trama de boicot electoral. “Exigimos que el Ministerio Público ejerza acciones penales, ya basta, ya basta, las pruebas son más que suficientes y exigimos también que los jueces tomen medidas a las acciones que tome el Ministerio Público. El delito está en flagrancia, pero en este país no hay justicia”, pronunció.

“Nos robaron una elección, pero el poder político lo seguimos manteniendo, y voy a repetir algo: este partido es poderoso. Yo estaré de frente, independientemente de los que votaron o no por la coacción y amenaza. Vamos a seguir haciendo las denuncias”, manifestó.

De su parte, Mel Zelaya insistió que “Rixi me dijo, sino hay declaratoria, no hay nuevo gobierno y solo hay declaratoria si Marlon Ochoa forma parte de ella, o sea que estamos en manos de Marlon pues…”.

Luego, Mel puso a Héctor Zelaya (su hijo) y a Xiomara Hortensia a ver si Xiomara tiene el mismo slogan de “el gordito no se va”; ella me ha dicho que ella está lista para entregar la banda el 27 de enero al que ganó que es Donald Trump”, ironizó.

Dirigentes del Partido Libre.

Xiomara: “Cumplí, pero lucha sigue” tras derrota de Libre

La presidenta, Xiomara Castro, se dirigió telefónicamente a la asamblea de su partido Libertad y Refundación (Libre) tras la derrota electoral del 30 de noviembre de 2025, donde su candidata Rixi Moncada obtuvo solo el 19.29 % de los votos frente al 40.52 % de Nasry Asfura del Partido Nacional y 39.20 % de Salvador Nasralla.

Castro eludió responder a la pregunta pública que le formuló su marido y coordinador de Libre, Manuel Zelaya respecto a si estaría dispuesta a quedarse en el poder más allá de lo que es su mandato constitucional, si las bases de su partido se lo piden.

La presidenta recordó que Libre nació en las calles durante la resistencia popular, y destacó los avances de sus cuatro años de gobierno.

Enfatizó que cumplió la encomienda de ostentar la presidencia y que los logros son fruto de una lucha colectiva bajo la dirección de su coordinador Manuel Zelaya.

"A las calles": el llamado de Rixi Moncada a sus seguidores.

Análisis de la derrota

Afirmó que la oposición detuvo el proceso de refundación como única forma posible, pero llamó a la unidad: “Podemos pensar distinto, pero jamás caminar separados”, advirtiendo que la derecha no descansa y el poder no se entrega voluntariamente.

Llamó a la acción, saludó a coordinadores municipales, bases y a Rixi Moncada, reafirmando su respaldo incondicional y recordando: “No olvidar que somos resistencia”.

El partido Libre ha reconocido la derrota, aunque previamente denunció irregularidades e injerencia externa a lo largo de la asamblea en la que culparon al presidente de los EEUU, Donald Trump de todos sus males.

Sin legitimidad al nuevo gobierno

El gobernante Partido Libre afirmó este sábado que “no otorga legitimidad política ni moral” al Gobierno que surja de las elecciones generales del 30 de noviembre.



«El Partido Libre no otorga legitimidad política ni moral al gobierno surgido de este proceso de restauración del narcoestado mediante la injerencia desvergonzada del gobierno de los Estados Unidos» y se declara «oposición firme ética y popular que ejerceremos en todas las instancias», según una resolución leída este sábado.



«Frente al Estado fallido, es una necesidad histórica e impostergable la demanda y promoción de la justicia, donde el pueblo dicte una nueva Constitución de la República, que privilegie lo público y los beneficios para grandes mayorías y no los privilegios de la casta política y la clase económica», concluye la resolución de Libre. PD