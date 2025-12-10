Mel y Nasralla ya se quitaron la máscara, advierte Tomás Zambrano

Tegucigalpa– El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó al posteo en X realizado por el coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya donde reconoció la derrota, pero se inclinó por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla como potencial ganador de la Presidencia.

En ese sentido, Zambrano dijo que “con este último mensaje de Mel, queda claro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no estaba equivocado, hay una clara alianza de Mel con Nasralla”.

Agregó que ambos buscan boicotear las elecciones y permitir al Socialismo del Siglo XXI quedarse en el poder a la fuerza.

“Ojalá el Partido Liberal no sepa de este claro acuerdo entre los dos líderes de la alianza de izquierda y que sean sorprendidos por Nasralla”, indicó.

Afirmó que los hondureños esperan que los verdaderos liberales demócratas se desmarquen de esa alianza perversa que Trump había ya adelantado y no dejen que Nasralla los arrastre al abismo donde ya está Libre.

“Este es el momento de las verdades para los líderes de los partidos, Mel y Nasralla ya se quitaron la máscara”, apuntó. IR