Mel trata de obstaculizar declaratoria de elecciones a cualquier costo : Juan Carlos Barrientos

Tegucigalpa- El abogado Constitucionalista, Juan Carlos Barrientos señaló este martes que el tiempo para la declaratoria de elecciones casi llega a su término, por lo que Manuel Zelaya trata a cualquier costo de obstaculizar la respectiva declaratoria.

Señaló que la gran mayoría del liberalismo no está de acuerdo con la solicitud planteada por Salvador Nasralla para que se repitan las elecciones.

Las elecciones se llevaron a cabo con el apoyo de la población y el acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, quienes han constatado que no ha habido fraude, ni tampoco coacción de las maras y pandillas amenazando a los ciudadanos, indicó.

“El proceso electoral no tiene por qué repetirse, si hay algún problema en las actas se puede presentar las pruebas contundentes para proceder a escrutarlas y no ponerlas en cero porque están violentando la voluntad de los ciudadanos, que sea el CNE que determine qué pasará con esas actas”, afirmó.

Señaló que el CNE tenía que haber habilitado a personas para que ellos hagan ese escrutinio especial, la ley les faculta.

“Todos queremos que se dé una declaratoria oficial ya, el proceso va lento y si estas personas nombradas para el escrutinio especial no dan el ancho pues a buscar otras para que agilicen el mismo con personal de la sociedad civil, colegio de abogados, ASJ, las mismas iglesias, pero esa dejadez nos puede pasar factura, al 30 debe de haber una declaratoria”, sostuvo.

Salvador ( Nasralla), tiene que entender que era el candidato del Partido Liberal y no independiente, en ese sentido, tiene que someterse a las disposiciones del partido, pero no puede tomar determinaciones que no corresponden, no puede pedir que se repitan elecciones y tampoco realizar esos obstáculos, como se han visto a seguidores de Libre escrutando en representación del Partido Liberal, eso no se puede desconocer.

“Mel está a toda costa tratando de desacreditar el proceso electoral, primero dijo que había ganado su candidata Rixi Moncada, después dijo que había ganado Salvador Nasralla, sin soltar que el proceso electoral es fraudulento, me extraña en Nasralla que sigue creyendo en él”, señaló.

Recordó que la ley ya establece como realizar el escrutinio especial, no está establecido el voto por voto, aquí se cuentan las actas. IR