“Mel” sin objeción a que miembros de Libre se postulen a cargos en CNE y TJE y legitimen el proceso

Tegucigalpa – De acuerdo al diputado de Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo, el coordinador de su partido Manuel Zelaya no tiene ninguna objeción a que miembros de esta fuerza política se autopostulen a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Informó que el pasado sábado él envió la documentación pertinente para la autopostulación para el cargo vacante de magistrado del TJE.

Previamente lo consultó con el coordinador de Libre quien le manifestó que no tiene ninguna objeción, indicó el parlamentario.

Acotó que la participación de miembros de Libre legitima el proceso de selección.

Externó que al final quien sea electo en estos cargos debe mostrar neutralidad política ya que debe obedecer los interese del pueblo hondureño.

De su parte, el jefe de bancada, Ronald Panchame, detalló que han identificado entre los 100 autopostulados a 15 “aliados” entre los que se encuentran nueve autopostulantes para ocupar el cargo de consejero del CNE y seis para ocupar el cargo de magistrado del TJE.

Indicó que sostendrán reuniones internas y con la coordinación del partido para escuchar a los aspirantes y tomar una decisión colegiada.

De igual manera, dijo que “vamos a tener un debate importante y luego fijar una posición como bancada”. (RO)