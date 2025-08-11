Mel sabe que marcha del 16 de agosto será «brutal» advierte Quintín Soriano

Tegucigalpa – Para el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, la marcha organizada por las iglesias Católica y Evangélica, del próximo sábado 16 de agosto, será «brutal» y el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya lo sabe, por eso la quiere detener.

“Yo Ie pregunto al cabo Mel (Zelaya), pero no cabo del Cártel de los Sapos, que cuál es el cual es el problema que tiene, Mel sabe que el 16 (de agosto) va a ser brutal esa caminata y esa una caminata por la paz”, refirió al agregar que las iglesias están preocupadas para que no haya problemas de violencia”.

(Leer) Iglesia reitera llamado caminar el 16 de agosto por la justicia y la paz en Honduras

Soriano, de afiliación al Partido Liberal, señaló que acatará el pedido de los líderes religiosos y que no asistirá a la actividad, que se desarrollará a nivel nacional, según lo confirmado por las iglesias.

“Lastimosamente como alcalde, yo no puedo ir, ganas no me faltan como católico cristiano activo, yo no soy de los católicos de domingo, yo pertenezco a la pastoral vocacional, estoy en encuentros matrimoniales, pero no voy a ir, siendo disciplinado, pero la población va ir en todos los lugares en donde se ha anunciado, va ser espectacular mandándole un mensaje a este gobierno, que no queremos vivir como Nicaragua”, afirmó.

Soriano mencionó además que la presidenta Xiomara Castro se ha venido solidarizando con gobiernos de izquierda y que el episodio más reciente, donde “se solidariza con el del Cartel de los Soles, con Nicolás) Maduro”.

Agregó que le hubiera gustado que “la ciudadana Xiomara Castro” se solidarizara como católica, como cristiana, con el pueblo de Nicaragua cuando “esta vieja Chayo, la bruja de Nicaragua y Daniel Ortega” metieron al mamo a sacerdotes, obispos e instituciones católicas del vecino país. “Yo no le escucho a ella (Xiomara Castro) un comunicado, no como presidenta sino como ciudadana católica, pero no”, cuestionó. VC