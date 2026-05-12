Mel pide que imputación a Adán Fúnez se tramite con transparencia y pruebas reales

Tegucigalpa – El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya abogó por un debido proceso para su correligionario y amigo Adán Fúnez, acusado en el asesinato del ambientalista Juan López en septiembre de 2024.

“Exigimos que toda acusación, incluida la captura del exalcalde Adán Fúnez, se tramite con transparencia, pruebas reales, respeto al debido proceso y garantía plena de la presunción de inocencia, tal como manda la Constitución y el ordenamiento jurídico hondureño”, protegió Zelaya en su enunciado en su cuenta de ‘X’.

En su pronunciamiento con tono político y jurídico, Mel rechazó categóricamente las acusaciones de proteger a estructuras del crimen organizado o a funcionarios vinculados a delitos, y aseguró que su postura responde a la defensa del debido proceso y la legalidad.

.@partidoLibre no protege delincuentes, asesinos ni jerarcas de cuello blanco del crimen organizado que han asaltado el poder mediante fraudes, golpes de Estado, juicios políticos amañados y persecución contra defensores de derechos humanos.



Libre es solidario con quienes hoy… — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) May 12, 2026

Libre –afirmó– que no ampara “delincuentes, asesinos ni jerarcas de cuello blanco”, y cuestionó que sectores opositores pretendan instalar esa narrativa en medio de investigaciones judiciales en curso.

Sostuvo que mantiene una posición de solidaridad con personas sometidas a procesos judiciales, pero aclaró que esto no implica respaldo a actos ilícitos.

“La solidaridad no significa impunidad; significa exigir debido proceso, presunción de inocencia y pruebas fehacientes”, enfatizó el expresidente hondureño.

En esa línea, el partido subrayó que cualquier resolución judicial —como autos de formal procesamiento o sentencias condenatorias— debe sustentarse en evidencia “razonable, suficiente y verificable”.

Mel Zelaya reseñó que “Libre nunca ha protegido ni protegerá culpables de crímenes. Libre y la presidenta Xiomara Castro condenó desde el primer momento el asesinato de Juan López, regidor, defensor ambiental y militante fundador de nuestro partido, y exigió una investigación profunda para identificar y castigar no solo a los ejecutores materiales, sino también a los autores intelectuales y financieros de ese vil asesinato”.

Concluyó que en su momento el Ministerio Público informó que esperaba peritajes de EEUU de los teléfonos enviados relacionados con sicarios capturados. JS