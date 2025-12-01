Mel, nos vemos pronto: el mensaje de Romeo Vásquez tras caída de Libre

Tegucigalpa – El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez reaccionó ante la estrepitosa caída de Libre en las elecciones generales y mandó un mensaje: “Mel, nos vemos pronto”.

Vásquez, quien se encuentra prófugo de la justicia acusado por la muerte de un joven en el contexto del golpe de estado de 2009, usó su red social X para afirmar: “El poder es efímero… y el pueblo ya te dejó claro que no te quiere seguir viendo en Casa Presidencial”.

El exjefe castrense puntualizó que “la patria no se arrodilla ante ambiciones personales. Honduras se respeta”.

En un giro del panorama electoral hondureño, el primer corte de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), del Consejo Nacional Electoral (CNE), coloca a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras, a la cabeza de la contienda presidencial. JS