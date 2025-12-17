Mel no siguió el libreto que hicieron sus amigos de la izquierda: expresidente Lobo Sosa

Tegucigalpa – El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) señaló que el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, no siguió el libreto que aplicaron sus amigos de la izquierda en Latinoamérica.

“Él siguió mal el libreto porque entraron medio mundo, aquí hay testigos y el mundo está sabiendo que está pasando en Honduras”, dijo el exmandatario hondureño a la emisora Radio América.

Explicó que en Venezuela y Nicaragua, cuando estas naciones van a un proceso electoral, prohíben la entrada a observadores internacionales y secuestran los organismos.

Lobo Sosa mencionó la sesión que tuvo esta semana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde fueron cuestionados los representantes de Honduras por la postura del oficialismo.

Indicó que la intención de Mel Zelaya es quedarse en el poder a la fuerza, probablemente con ayuda del jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Señaló que la postura de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral con que reconocería al nuevo gobierno hasta que se contara todas las actas es que había un plan elaborado de enredar los comicios, impedir que se concluyera y dar un golpe constitucional.

Aunque analizó que de Mel Zelaya y Partido Libre logran quedarse en el poder en el gobierno, pero que solo duraría dos años porque serian aislados del mundo y los sacarían del poder.

Advirtió que esta es una lamentable posición de Mel Zelaya porque pone en riesgo a su familia y perjudica a los pequeños comerciantes que no logran vender sus productos en la temporada navideña. AG