Mel convoca a coordinadores de Libre para “analizar y deliberar” injerencia de Trump

Tegucigalpa – El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya convocó a los máximos dirigentes de esa izquierdista institución política para analizar y deliberar “los actos injerencistas” de Estados Unidos en las elecciones hondureñas.

– A criterio de Mel, con la postura de Trump “se busca torcer el mandato del pueblo hondureño, estigmatizando a nuestra candidata, amenazando al electorado y pretendiendo manipular el proceso democrático”.

De acuerdo a la convocatoria del también esposo de la presidenta Xiomara Castro, “de manera urgente, convocó a la Coordinación Nacional del Partido Libre, para este domingo 7 de diciembre a las 12:00 meridiano, en la Sede Central en Tegucigalpa, para exponer, analizar y deliberar sobre los actos injerencistas, deliberados y abiertamente hostiles del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las Elecciones Generales de Honduras”.

Denunció que “la flagrante coerción contra la voluntad popular, sin precedentes en nuestra historia, del presidente de la mayor potencia militar y económica del mundo, busca torcer el mandato del pueblo hondureño, estigmatizando a nuestra candidata, amenazando al electorado y pretendiendo manipular el proceso democrático para beneficiar a los mismos grupos de poder que han saqueado y sometido a la nación por más de un siglo”.

[LEER] Rixi condena “injerencia brutal” de Trump y reafirma no aceptará resultados que no estén verificados

Aseveró que la intromisión del presidente norteamericano ha generado daños y perjuicios graves al pueblo hondureño, que exige una respuesta firme, segura y profundamente patriótica, a fin de definir las acciones políticas, legales y diplomáticas que el Partido Libre adoptará para defender la dignidad nacional, la democracia, el voto popular y la paz de la República.

Puntualizó que “Libre es un partido pacífico, y democrático pero jamás estará de rodillas”. JS