Mel advierte inminente juicio político a Marlon Ochoa y pide a Libre estar preparados

Tegucigalpa – El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya advirtió que “el golpismo” prepara la destitución del consejero Marlon Ochoa, al tiempo que pidió a la militancia de ese instituto político estar alertas.

Según Zelaya, “la próxima semana el Partido Nacional, apoyado por ciertos sectores liberales, no por todos, pretende condenar al único testigo presencial del fraude del TREP, el que exigió el conteo del 100 % de las actas y de los votos, a nivel presidencial, alcaldes y diputados, e informó sobre la anulación del biométrico y la violación del código fuente”.

A través de su red social X, el expresidente hondureño insistió que el pueblo es testigo que hay un consejero que luchó valientemente para publicar los audios, originales y auténticos, que anunciaban una conspiración para robarse las elecciones en Honduras. Así como la descarada injerencia de los Estados Unidos, de afectar las remezas si no obedecían su voluntad. En las elecciones de 2017, durante el primer período de Donald Trump, también se dio la intervención directa de la encargada de negocios Heide Fulton”.

Abrupta destitución

El coordinador de Libre advirtió que “la abrupta destitución de Marlon Ochoa, su enjuiciamiento y la posibilidad real de una captura con los riesgos que ello implica, incluso para su vida dentro de la cárcel, constituyen una evidente asociación para ocultar un fraude y la antesala de una ofensiva mayor, para entregar al Partido Nacional un poder omnímodo que controle absolutamente el sistema electoral”.

Según su análisis, con las reformas a la Ley Electoral, anunciadas, Libre y el mismo Partido Liberal perdería la fuerza que hoy se mantiene en el CNE.

“Está destitución es un nuevo golpe del Partido Nacional para perpetuarse, incluso habilitar la nueva inscripción de JOH, por lo que también demandan la presidencia de la Corte y del Fiscal General, abusos que el pueblo no olvidará. El golpismo se prepara para 2029, y nosotros también debemos prepararnos”, englobó.

Puntualizó su enunciado señalando que “si presentan esa fatal iniciativa, debemos estar alerta y los diputados (a) que son demócratas deben asumirla como una declaración de guerra contra el pueblo hondureño”. JS