Mejoran trámites de citas, pero persiste falta de medicamentos en IHSS, según derechohabientes

Tegucigalpa – Mientras las autoridades defienden un abastecimiento de más del 80 %, los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) viven una realidad paralela, en la que ha mejorado el trámite de citas, pero persiste la falta de medicamentos.

Así lo denunció hoy el derechohabiente Carlos Armando Matute quien expuso que ya se están entregando citas para los primeros meses del siguiente año, pero no es así con los medicamentos.

En su caso necesita cuatro medicamentos de forma permanente y solo uno le fue entregado en el IHSS de La Granja en la capital.

Esa situación persiste desde hace varios meses en los que ha tenido que comprarlos de forma independiente, dijo.

Manifestó que su vida depende de estos medicamentos, por lo que debe comprarlos.

Este paciente exhortó a las autoridades a mejorar los servicios del IHSS ya que la cuota de aportación siempre le es sustraída de sus ingresos. (RO)