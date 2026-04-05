Mejoran las condiciones para este Domingo de Resurrección, pero pronostican precipitaciones débiles por la tarde

Tegucigalpa – El pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, Mario Centeno, informó que para este Domingo de Resurrección mejorarán las condiciones climáticas en el país, pero se esperan precipitaciones débiles para la tarde.

Condiciones mayormente secas y cálidas sobre el país por la mañana, no obstante, por la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe generará precipitaciones débiles y dispersas sobre la región del occidente, detalló.

Mientras que en el resto del territorio nacional se esperan lluvias débiles aisladas por la tarde y noche de este día, agregó.

No obstante, respecto a días anteriores las condiciones mejorarán para este día con temperaturas cálidas predominantes.

El oleaje también muestra una mejora ya que tanto para el Litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca, se prevén olas de uno a tres pies de altura.

Lo anterior se traduce en buenas condiciones para actividades turísticas y de faena.