Mejora la salud de dirigente misquito Modesto Morales tras ataque en La Ceiba

Tegucigalpa – La diputada por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho confirmó que la salud del dirigente misquito Modesto Morales mejora luego de recibir un ataque criminal en la ciudad de La Ceiba.

“La salud de Modesto mejora gracias a Dios”, respondió escuetamente a Proceso Digital la vicepresidenta del Congreso Nacional.

El 22 de febrero, el defensor de los derechos de los indígenas, Modesto Morales recibió una herida en su cuello con arma blanca.

El atentado se produjo en la avenida San Isidro de La Ceiba, tras salir de un hotel donde se hospedaba junto a su esposa.

Datos preliminares indican que Morales salió del hotel hacia una pulpería cercana a reclamar a unos sujetos que habían insultado a su esposa sin justificación, tras el reclamó los hombres lo golpearon y lo agredieron provocando una herida en el cuello con arma blanca.

Gravemente herido fue trasladado a un centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente y ha permanecido durante estas semanas recuperándose de su salud.

Morales es miembro de MASTA que es la organización representativa del pueblo miskitu de Honduras que tiene una población aproximada de 150 mil personas entre niños y adultos.

La misión de la organización es la de proteger los recursos naturales del pueblo miskitu y sus derechos.

Morales ha sido un fiel defensor de los derechos y el ambiente de los misquitos en esa zona del país. IR