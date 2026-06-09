“Mejor me hubiera matado a mí” desgarrador clamor de madre de Elvia Gómez que exige justicia

Tegucigalpa – Entre lágrimas, con la voz quebrada por el dolor y el miedo aún presente, doña Mercedes López, madre de la enfermera Elvia Mercedes Gómez, alzó su voz para exigir justicia tras la muerte violenta de su hija, presuntamente a manos de su pareja, Daniel Meraz Cáceres.

«Lo único que pido es que se haga justicia, que no lo vayan a sacar a los pocos días. No mató a un perro, mató a mi hija», expresó entre sollozos la mujer, quien confesó que su familia vive aterrorizada incluso después de la captura del sospechoso.

Según relató, el temor no es nuevo. Asegura que Daniel Meraz también amenazaba a otros miembros de la familia y que en varias ocasiones le advirtió a Elvia que mataría a su nana —Y mejor me hubiera matado a mí yo se lo dije una vez a él —, lamentó.

«Yo tengo miedo. Le tengo miedo a ese hombre. Hasta miedo me da mandar a los niños a la escuela. Lo digo de corazón, le tengo miedo», manifestó.

Doña Mercedes recordó que su hija había denunciado con anterioridad a su agresor por violencia física. Sin embargo, la denuncia fue retirada posteriormente.

«Él ya la había golpeado, y una vez ella lo denunció, pero después retiró la denuncia porque él la convenció. Mi hija estaba enamorada de ese hombre y eso la llevó a la muerte” exclamó entre sollozos.

La madre asegura que durante mucho tiempo Elvia intentó ocultar el sufrimiento que vivía dentro de su hogar para no preocupar a su familia.

«Ella me decía que estaba bien, pero era mentira. Solo pasaban peleando. No quería preocuparme», recordó sin poder contener el llanto.

También reveló que había escuchado audios en los que el ahora detenido amenazaba a su hija y ejercía un control constante sobre ella.

«Le decía cómo tenía que vestirse, la amenazaba de muerte, le dijo que tenía un machete. La trataba muy mal. Mi hija estaba ciega por ese hombre y eso la llevó a la muerte», reitero.

Doña Mercedes, mencionó que el dolor se profundiza al pensar en los dos hijos que deja la enfermera. Una niña de ocho años y un niño de doce que ahora enfrentan la ausencia de su madre y el trauma de conocer las circunstancias de su muerte.

«Me duele el alma. Mi hija quedó irreconocible. Mis nietos saben lo que pasó y eso es doloroso para todos nosotros», expresó.

Entre lágrimas, lanzó un último llamado a las autoridades para que el caso no quede impune.

«Que le caiga todo el peso de la ley. Aunque eso no me va a devolver a mi hija, exijo justicia. Tengo miedo de que salga porque él tiene dinero y nosotros somos pobres y con el dinero se apareja todo”, agregó.

En las últimas horas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Daniel Meraz Cáceres en el Valle de Sula. El individuo es señalado como principal sospechoso de la muerte de su compañera de hogar, la enfermera Elvia Mercedes Gómez. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso que ha conmocionado a la sociedad hondureña. LB