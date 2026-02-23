Mejor hablemos de las acciones en reducción de costos en el aparato estatal, pide economista

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi pidió a las nuevas autoridades gubernamentales que mejor expliquen las acciones que llevarán a cabo para recudir costos.

Esto lo exigió el economista luego de las declaraciones del ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, quien reveló que las demandas y embargos en detrimento a la caja única del Estado, ascienden a 3 mil 903 millones de lempiras únicamente en lo que va de este 2026.

A través de un posteo en redes sociales, Mossi planteó: “No entiendo si los embargos provienen de sentencias firmes y caben recursos legales adicionales, sino, habrá que hacer arreglos de pago con aquellos que tengan fallos finales”.

Seguidamente, acentuó que “ahora hablemos de las acciones en reducción de costos del aparato estatal mejor…”.

El ministro Hernández Hércules tachó que los 4 mil millones de lempiras ya no se verán en las arcas del gobierno y que ponen a la gestión pública en precario. Además, hay una deuda flotante de 24 mil millones de lempiras que se debe pagar.

Pidió al pleno de la Cámara Legislativa que apruebe la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano para proteger la caja única del Estado. JS