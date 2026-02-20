Mega Colecta 2026: Honduras se une por los niños que luchan contra el cáncer

Tegucigalpa – Con un llamado cargado de esperanza y solidaridad, la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer anunció que este sábado 21 de febrero realizará la Mega Colecta 2026, una jornada nacional destinada a recaudar fondos para apoyar a los pequeños que enfrentan la dura batalla contra el cáncer infantil.

Desde tempranas horas, voluntarios estarán diseminados en todo el país con botellones, invitando a la población a sumarse con su aporte. Cada contribución, por pequeña que sea, representa una oportunidad de vida para decenas de niños que reciben tratamiento oncológico y que dependen del respaldo solidario de la ciudadanía.

En los últimos cinco años, Honduras ha sobrepasado los 450 casos de cáncer infantil, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a los especialistas en oncología pediátrica. Detrás de cada estadística hay historias de lucha, valentía y familias que no se rinden.

La actividad se realiza en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, conmemorado el 15 de febrero, una fecha que busca crear conciencia sobre esta enfermedad y promover el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes a nivel mundial. Cada año se diagnostican aproximadamente 400 mil nuevos casos en menores de 0 a 19 años, y la mayoría ocurre en países de ingresos bajos y medianos.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en América Latina y el Caribe se registran alrededor de 30 mil nuevos casos anuales de cáncer infantil.

La Fundación reiteró que los fondos recaudados durante la Mega Colecta 2026 serán destinados exclusivamente a la atención integral de los menores: medicamentos, tratamientos especializados, apoyo psicológico y acompañamiento a sus familias. LB