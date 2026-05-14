Medvedev tira de veteranía ante un Landaluce ejemplar y se cita con Sinner en semifinales

Roma – El ruso Daniil Medvedev eliminó este jueves al español Martín Landaluce en los cuartos de final del Masters 1,000 de tenis de Roma (1-6, 6-4, 7-5), tras un partido en el que el madrileño le plantó cara, llegó a estar por delante y resistió a un tenista experimentado que al final tiró de veteranía para remontar.

El español se quedó a las puertas de sellar las primeras semifinales de su carrera en esta categoría, después de haberse convertido en el primer jugador nacido a partir de 2006 en lograr los cuartos de final tanto en tierra batida como en suelo duro en un torneo de esta categoría.

Medvedev alcanzó así su decimoctava semifinal de Masters 1000, la segunda del año tras llegar a la final en Indian Wells (EEUU) el pasado marzo, que perdió ante el italiano Jannik Sinner, y la tercera sobre tierra batida tras Montecarlo 2019 y Roma 2023.

Un toma y daca constante

Landaluce dominó al ruso en la primera manga de principio a fin. Tanto desde el fondo de la pista como al frente de la red. Protagonizó varias dejadas que cogieron desprevenido a su contrincante y arriesgó poniendo las bolas al fondo de la cancha. Su rival se presentó muy errático. Y se vino arriba, le concedió un juego de consolación y cerró el primer set en veinticinco minutos.

Las tornas cambiaron tras el comienzo del segundo. Conectó Medvedev con su juego, cogió ritmo y se puso por delante. Las dejadas del español que antes le perjudicaron, ahora las aprovechó. Y tuvo varios remates en los que no perdonó. Tiró de experiencia, de horas en cancha, y supo doblegar al español.

Aún así, la segunda manga, marcada por una interrupción de quince minutos por la lluvia que cayó sobre la capital italiana, fue equilibrada, y ambos estuvieron irregulares con sus servicios. Se decantó de lado ruso y alargó el partido.

No se iba a rendir Landaluce, que brilló al inicio del tercer set, y sacó de sus casillas momentáneamente a un tenista reconocido por sus frustraciones y acaloradas reacciones. Fue a rebufo Medvedev, pero la veteranía pesa mucho. Se centró, y remontó aprovechando su potente saque. Con mucha cabeza y arriesgando.

Pero ‘Tintín’ no desistió fácilmente, y le prestó mucha batalla. Llegó a salvar tres bolas de partido, provocando la reacción de un estadio que inicialmente tendió a apoyar al ruso pero que se rindió ante el español.

La última manga fue muy reñida. Aunque el ruso, en los últimos momentos, dejó destellos, fue eficaz en puntos complejos y superó a un rival que murió con las botas puestas. El partido se cerró en dos horas y veintitrés minutos.

Landaluce rozó la hazaña

Landaluce mantuvo una serenidad encomiable, propia de veterano, e irradió confianza y ganas de dejar huella en el tenis. Entró en la pista del Foro Itálico con los cascos, concentrado, mirando al suelo. Cualquiera diría que es un jugador que lleva quince años en el circuito, pero no deja de ser un joven de 20 que compatibiliza sus estudios en Administración de Empresas con el tenis profesional.

Cogió una raqueta por primera vez con un año, envidioso de ver a sus padres y hermanos practicar el deporte. Ahora, con veinte, le plantó cara a un gigante. Al gigante ruso, que ganó seis Masters 1,000 y buscaba, nada más y nada menos, su decimoctava semifinal.

Landaluce lo trabajó durante su trayectoria, se formó en la Rafa Nadal Academy y comenzó a destacar en 2022. Tras acumular seis títulos, se convirtió en febrero de 2023 en número uno mundial júnior con 17 años recién cumplidos.

Dio el paso al profesionalismo, y durante dos años sumó victorias en el cuadro principal de torneos de alta categoría. No fue hasta este marzo de este año cuando firmó hasta la fecha el mejor resultado de su carrera al alcanzar los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami. Se convirtió en el primer jugador del 2006 en lograr esa ronda en un torneo de esta categoría.

Volvió a hacer historia clasificándose a los primeros cuartos de final sobre la arcilla romana. El primer nacido en 2006 en hacerlo tanto en superficie dura como en arcilla. Un techo en su carrera, que estuvo muy cerca de superar este jueves.

Habían pasado diez años desde que el último ‘lucky loser’ pisara unos cuartos de final en Roma, cuando lo hizo el francés Lucas Pouille en 2016. Y sólo tres personas antes con esa condición en el torneo llegaron hasta semifinales. Landaluce rozó unirse a este selecto club.

En la carrera del moscovita, sólo una persona fuera del top-50 le venció, el italiano Matteo Berretini. Medvedev, que destaca sobre todo en pistas de superficie dura, llegó a alcanzar el número uno del ranking hace años. Este jueves, sacó la fortaleza mental que en otras ocasiones le falló para terminar ganando a un español, a una joven promesa de la ‘Armada Española’, que se lo puso muy difícil.

El ruso se encamina hacia su séptimo Masters 1,000, pero antes tiene que superar al máximo favorito sobre el papel, Jannik Sinner. La última vez que se enfrentaron fue en la final de Indian Wells, que ganó el italiano. EFE