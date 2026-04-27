Medvedev disipa las dudas y se sitúa en octavos

Madrid – El ruso Daniil Medvedev se alejó de las dudas que le invadieron en su estreno en el Masters 1000 de Madrid ante el húngaro Fabian Marozsan y ganó con solvencia al noruego Nicolai Budkov Kjaer, uno de los prometedores jugadores del circuito, por 6-3 y 6-2 en poco más de una hora.

El moscovita, que suele despreciar los partidos sobre tierra, está a un paso de igualar su mejor registro en el evento madrileño y situarse en los cuartos de final.

Medvedev, en octavos, se enfrentará con el ganador del partido entre el italiano Flavio Cobolli o el paraugayo Adolfo Daniel Vallejo, revelación del torneo de la Caja Mágica. Tiene como uno de sus objetivos el otrora número uno del mundo completar las semifinales en los nueve Masters 1000. Le falta Madrid al ruso que ganó con autoridad al joven Budkov Kjaer, uno de los protagonistas de las Finales NExt Gen junto a Rafa Jódar y Martín Landaluce.

Daniil Medvedev logró su décima victoria en Madrid. Es el cuarto jugador en activo en conseguir diez o más victorias en los nueve Masters 1000 iugual que Grigor Dimitrov, Novak Djokovic y Alexander Zverev. EFE