Medvedev apaga a Zverev y llegará clasificado al duelo contra Alcaraz

Roma – El ruso Daniil Medvedeev apagó este miércoles al alemán Alexander Zverev en las Finales ATP de Turín con un sólido partido que sentenció en dos sets, por 7-6 (7) y 6-4, y en el que aprovechó los errores del germano para sellar su clasificación a las semifinales tras casi dos horas de batalla.

El ruso, que necesitaba una victoria en dos sets para la clasificación, apagó el gran inicio de torneo de ‘Sascha’, que solo necesitaba una victoria, y llegará, por lo tanto, clasificado al duelo contra el español Carlos Alcaraz, que necesitará ante uno de los tenistas más en forma del torneo una victoria para acompañarle en el camino a la final.

Era la sexta vez que Medvedev y Zverev se encontraban este 2023. Un duelo entre dos ‘Maestros’, el moscovita fue campeón en 2020 y el hamburgués en 2018 y en 2021 -cuando ganó al final a Medvedev- que lideraba el ruso por 4 victorias a una antes del encuentro, en el que agrandó su ventaja con una nueva exhibición con la que, además de colocarse líder del grupo, presentó su candidatura como invicto.

Empezó muy fuerte el de Moscú, número 3 del mundo, directamente con un ‘break’ en el primer juego sobre el saque del número 7 del ránking, verdugo de Alcaraz en la primera jornada. Se recuperó Zverev del inicio arrollador de su rival poco a poco, creció desde el fondo de pista hasta que en el sexto juego se agigantó para igualar el envite y conducirlo a un ‘tie-break’ que tuvo en su mano.

La inseguridad del ruso en el final del primer set, precipitado tratando de evitar el desempate al haber empezado mucho mejor que el germano, se trasladó al ‘tie-break’, en el que Zverev gozó de una bola de set con saque a favor gracias al error de Medvedev en un remate desde media pista.

Comenzó entonces el drama de ‘Sascha’. Falló con un golpe no forzado en el peor momento, una derecha a la red que dio vida al ruso. Gozó de otro punto de set, con saque de Medvedev, y acabó sucumbiendo ante la reacción del moscovita, conocido por agarrarse a cualquier posibilidad para resurgir contra las adversidades. Así lo hizo, una vez más. Había hecho la mitad de su trabajo para la clasificación.

Encaró la segunda manga con la fuerza de la primera, acompañado, además, del subidón del ‘tie-break’ en el que estuvo contra las cuerdas. Pero esta vez Zverev no cedió el saque, se aseguró de no tener que remar y el partido navegó entre golpes ajustados de uno y otro, y entre errores no forzados de ambos, no especialmente acertados en los momentos clave.

Uno de esos momentos que pudieron cambiar el devenir del partido lo volvió a tener ‘Sascha’, con un punto de ‘break’, el primero del segundo set, que volvió a tirar por la borda con un error en su revés, demasiado largo. Y demasiado caro, porque Medvedev se agrandó en el juego decisivo para quebrar en la primera ocasión que tuvo. Clínico, una vez más, el moscovita.

En la última jornada, Medvedev se enfrentará ya clasificado al español Carlos Alcaraz, obligado a ganar. Todo abierto para la última plaza del grupo, por la que también pelearán el propio ‘Sascha’ ante el ya eliminado Andrey Rublev. EFE