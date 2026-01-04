Medios de EEUU no dieron información previa del ataque a Venezuela por pedido del Gobierno

Washington – Los periódicos The New York Times y The Washington Post se enteraron del ataque militar secreto de Estados Unidos en Venezuela poco antes de que comenzara, pero se abstuvieron de publicar la información a petición del Gobierno Trump para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses, según informó este sábado el medio especializado Semafor.

El ataque ocurrido en la madrugada del sábado en varios estados y la capital de Venezuela, Caracas, fue confirmado en un mensaje de Truth Social por el presidente de EE.UU., Donald Trump, casi tres horas después de que se reportaran explosiones en las redes sociales.

CBS fue el primer medio en informar que el ataque había sido ordenado por el mandatario estadounidense, citando fuentes de la Casa Blanca.

De acuerdo a Semafor, los dos rotativos mantuvieron una antigua política para no revelar información que ponga en peligro la seguridad de las fuerzas estadounidenses.

En la rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago sobre el ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tanto el mandatario estadounidense, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacaron la precisión del operativo que no dejó ninguna baja entre las fuerzas estadounidenses que lo ejecutaron.

El Congreso de EE.UU. no habría sido avisado con anticipación sobre el ataque en el que se capturó a Maduro junto a su esposa,Cilia Flores, lo que ha causado una oleada de críticas contra la Casa Blanca, en su mayoría de parte de los legisladores demócratas. EFE