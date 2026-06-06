Medio millón de plantas de coca y ocho narcolaboratorios neutralizados en este 2026

Tegucigalpa – Las plantaciones de coca continúan representando uno de los principales desafíos para las autoridades hondureñas, especialmente en zonas montañosas y de difícil acceso del país, donde estructuras criminales han establecido cultivos ilícitos vinculados al narcotráfico.

-Las plantaciones han sido aseguradas en los departamentos de Colón, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

-En los operativos se han destruido ocho narcolaboratorios artesanales.

Las autoridades militares han localizado y asegurado más de 25 plantaciones con más de 500 mil arbustos de coca en estos primeros cinco meses de 2026, intensificando los operativos a nivel nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera, a Proceso Digital las acciones se han ejecutado en coordinación con diferentes organismos de seguridad y forman parte de la estrategia nacional orientada a debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos conexos.

Destacó que los operativos buscan frenar la expansión de plantaciones de coca y evitar que organizaciones criminales continúen utilizando territorios hondureños para la producción y procesamiento de droga.

Asimismo, indicó que las labores de inteligencia, reconocimiento y patrullaje se mantienen de forma permanente en áreas montañosas y de difícil acceso, donde generalmente operan grupos ligados al narcotráfico.

Aseguramientos en cinco departamentos

Los aseguramientos se han registrado en cinco de los 18 departamentos del país.

Entre ellos Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Rivera indicó que en esos departamentos se han logrado localizar 25 plantaciones con un total de 450 mil arbustos.

Ocho narcolaboratorios

En estas zonas las autoridades han detectado actividades relacionadas con cultivos ilícitos y laboratorios clandestinos.

Afirmó que durante estas operaciones también se destruyeron ocho instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga, en las cuales se encontraron precursores químicos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas.

Las acciones buscan debilitar las finanzas de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y evitar que Honduras siga siendo utilizada como punto estratégico para el narcotráfico internacional.

Las autoridades hondureñas han reiterado que las operaciones continuarán de manera permanente en distintas regiones del país, al considerar que la expansión de cultivos ilícitos representa una amenaza para la seguridad, el medio ambiente y la estabilidad social.

Asimismo, han señalado que mantienen coordinación con organismos internacionales para fortalecer el combate contra el narcotráfico y las estructuras criminales vinculadas a esta actividad ilegal. IR